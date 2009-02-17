Новый министр финансов может быть назначен уже в четверг

Новый министр финансов Украины может быть назначен уже в четверг, если в Верховной Раде найдется необходимое количество депутатов, согласных проголосовать за это назначение.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат БЮТ Андрей Кожемякин.

По его словам, сегодня уже определен претендент на этот пост, который согласен взять на себя ответственность за работу Министерства финансов. Вместе с этим А.Кожемякин отметил, что считает маловероятным вариант передачи портфеля министра финансов кому-либо из вице-премьер-министров.

«Это маловероятно, мы этот вариант уже проходили (в правительстве Виктора Януковича – УНИАН)», - сказал А.Кожемякин.

Кроме того, источники в правительстве сообщили УНИАН, что передача портфеля министра финансов кому-либо из вице-премьер-министров на сегодняшний день не обсуждается.

Как сообщалось, 12 февраля Виктор Пинзеник написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Сегодня, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление о его отставке.