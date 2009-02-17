Продан: Кабмин отложил рассмотрение финплана "Нафтогаза"

На завтрашнем заседании Кабинета министров не планируется рассмотрение вопроса о финансовом плане НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий Продан.

«Сегодня еще не подготовлены документы, финплан еще не готов к утверждению», - отметил министр.

Напомним, что вчера, 16 февраля, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя поручение СНБО до 15 февраля утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», что финплан «Нафтогаза» будет утвержден в ближайшие недели.

«Дело в том, что правительство это делает не по поручению, а вследствие своих прямых функций. В ближайшие недели будет утвержден финансовый план НАК «Нафтогаз», который будет бездефицитным и будет обеспечивать нормальное функционирование НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабмину поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков.

Ранее Президент Украины Виктор Ющенко в своем письме к премьер-министру Юлии Тимошенко призвал Кабмин на заседании СНБО 23 января утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины».