Суд снял арест со счетов дистрибьютора сигарет "Тедис Украина", которого связывают с российскими бизнесменами

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов оптового дистрибьютора сигарет «Тедис Украина» (прежнее название «Мегаполис»), которого связывают с российскими бизнесменами.

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Об этом говорится в постановлении суда от 5 мая 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению, в апреле текущего года суд арестовал денежные средства «Тедиса» на счетах в «ПриватБанке» и «Райффайзен Банке Аваль», после чего компании обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.

«В ходе судебного заседания следователь не возражал против удовлетворения ходатайства (об отмене ареста счетов – УНИАН). Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнение участников судебного разбирательства, следственный судья пришел к выводу, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению», – говорится в постановлении.

Кроме того, суд обязал следователей вернуть компании табачные изделия, изъятые при обыске складов в Сумах и Запорожье.

Как сообщал УНИАН, 31 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компания «Тедис Украина» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, финансировании террористов и незаконном выводе 2,5 млрд грн в РФ. Кроме того, согласно информации правоохранителей, с 2012 года по сегодняшний день одним из владельцев этой компании является гражданин РФ Кесаев, который контролирует завод им. В. Дегтярева, обеспечивающий российскую армию техникой и оружием.

В связи с этими подозрениями 31 марта правоохранители начали расследование, в рамках которого провели более 100 обысков в офисах компании по всей Украине.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в октябре 2015 года начал расследование дела о нарушении компанией «Тедис Украина» конкурентного законодательства и только в конце декабря 2016 года наложил на нее штраф в размере 431,2 млн грн. По мнению генпрокурора Луценко, АМКУ способствует монопольному положению компании «Тедис».

В конце апреля текущего года компания сообщила, что ее конечными бенефициарами являются украинский бизнесмен Борис Кауфман и два гражданина Великобритании – Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц.

Справка УНИАН. Компания «Мегаполис-Украина» была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Материнской компанией стала «Подилля-Тютюн», которая была куплена первой. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине. Российская «Мегаполис» принадлежит бизнесмену Игорю Кесаеву.