НБУ повысил ставку овернайт с 16% до 18% под ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с 17 февраля повысил ставку овернайт при кредитовании под обеспечение государственными облигациями с 16% до 18%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, Нацбанк также повысил ставку овернайт для необеспеченных кредитов с 17% до 20%.

Уровень предыдущих ставок был установлен с 30 января 2009 года.

Учетная ставка НБУ с апреля 2008 года установлена на уровне 12% годовых.