НБУ повысил ставку овернайт с 16% до 18% под ОВГЗ
16:22, 17 февраля 2009Финансы
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необеспеченные кредиты - с 17% до 20%
Национальный банк Украины (НБУ) с 17 февраля повысил ставку овернайт при кредитовании под обеспечение государственными облигациями с 16% до 18%. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно предоставленной информации, Нацбанк также повысил ставку овернайт для необеспеченных кредитов с 17% до 20%.
Уровень предыдущих ставок был установлен с 30 января 2009 года.
Учетная ставка НБУ с апреля 2008 года установлена на уровне 12% годовых.
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