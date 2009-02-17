Временные администрации не улучшат активы банков

Временные администрации, придя в банки, мало чем могут им помочь по улучшению качества активов. Они просто не дают возможности продолжать ухудшаться банковским активам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Проблемы введения временных администраций являются ошибками политики менеджеров. Если в хорошей экономической среде допускается банкротство или сбои в системе, это не системный кризис, а ошибка менеджмента», - сказал С.ЯРЕМЕНКО.

Он также отметил, что во время деятельности банков из них часто «вычищаются» все «хорошие» активы, и к моменту прихода временных администраций остаются почти нулевые активы и «полная чаша пассивов». «Мы не видели, чтобы кто-то был привлечен к ответственности по этому поводу. А активы где-то пропадают», - подчеркнул С.ЯРЕМЕНКО.

Он также отметил, что на сегодня готовится около 200 специалистов, которые после прохождения обучения смогут исполнять обязанности временных администраторов в проблемных банках.

Временная администрация - особая процедура в банковском законодательстве, прописанная в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», когда руководство банка отстраняется, а управление им переходит к специально назначенному временному администратору. Указанная процедура принадлежит к арсеналу мер влияния Национального банка Украины на нарушителей банковского законодательства (подпункт «и» пункта 4 части первой статьи 73).

Закон обязывает Нацбанк назначить временную администрацию при существенной угрозе платежеспособности банка и предоставляет такое право за ряд предусмотренных Законом обстоятельств (статья 75).

Со дня назначения временного администратора к нему переходят полномочия всех руководящих органов банка (часть первая статье 78). Негатив для вкладчиков банка наступает с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, что на время его действия (не больше шести месяцев) позволяет банку не выполнять свои обязательства, взятые до введения временной администрации. Причем мораторий делает невозможным даже взыскание средств по решениям суда и другим исполнительными документам (часть четвертая статья 59, пункт 1 части третьей статьи 85), за исключением тех, которые касаются: заработной платы, алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения (часть четвертая статьи 85).

В период моратория не насчитывается неустойка (штраф, пеня), другие финансовые санкции (пункт 2 части третьей статьи 85). Это не касается процентов по депозитам, которые никоим образом нельзя отнести к санкциям.

Согласно части первой статьи 85 вышеуказанного закона, Нацбанк лишь имеет право ввести мораторий, но не обязан это делать.