Нацбанк продолжает повышать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2642.8930 (11 мая – 2645.5859)

100 EUR – 2870.1818 (11 мая – 2878.9266)

10 RUR – 4.6272 (11 мая – 4.5549)

В четверг, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,44 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7106/28,7273 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4620/0,4627 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4289 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 433,10 млн долл.