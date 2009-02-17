"Курс доллара стабилизировался, фактически, на трупе..."

Отсутствие кредитования экономики в течение длительного времени приведет к тому, что активы банковской системы станут более неустойчивыми и более невозвратными – работающая экономика не сможет вовремя отдавать долги.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве бывший заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, выход из кризиса следует искать во вливании средств не в банки, а в экономику. «Естественно, эта ликвидность должна идти через банки, но целевым образом попасть в экономический сектор, для того чтобы он продолжал работать», – считает С.ЯРЕМЕНКО. По его мнению, в Украине этого не делали, а удержать курс пытались с помощью низкой ликвидности.

«Теперь мы имеем стабилизировавшийся курс доллара, но достигнуто это фактически на трупе. Уже даже спроса на эту валюту такого нет, как при нормальной работе экономики», – подчеркнул С.ЯРЕМЕНКО.

Кроме того, по его мнению, дав экономике средства для ликвидности, необходимо сделать все для того, чтобы они не попали на валютный рынок.

«Если еще остались «живые» экспортеры, то под их проекты Нацбанк обязан немедленно выдать деньги. Во-первых, так удастся немного оживить экономику, во-вторых, в будущем благодаря этому мы будем привлекать валютные поступления», – отметил эксперт.