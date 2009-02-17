Кабмин скрывает реальное состояние экономики

Введением ежеквартального обнародования данных о динамике ВВП правительство пытается скрыть реальное состояние дел в экономике страны.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Секретариата Президента Украины со ссылкой на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА.

«Такая ситуация, вместе с решением Кабинета Министров Украины, принятым на заседании 12 февраля 2009 года, но не опубликованным, относительно ограничения публичности официальной статистики, может свидетельствовать лишь об одном: правительство пытается скрыть от граждан реальную ситуацию в социально-экономической сфере, – отметил А.ШЛАПАК. – Теперь ближайшие официальные данные относительно развития экономики ожидаются по результатам лишь І квартала 2009 года, и обнародованы они будут в середине мая».

По его мнению, правительство меняет сроки предоставления информации для того, чтобы не вносить изменения в государственный бюджет на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет статистики Украины перешел на ежеквартальный расчет динамики валового внутреннего продукта (ВВП).

«Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного промежутка времени, и все к этому шло. Это международные стандарты, и на это нам неоднократно указывала и миссия МВФ (Международный валютный фонд – УНИАН), и этот вопрос неоднократно обсуждался со всеми министерствами и ведомствами в течение всего прошлого года. Поэтому сейчас Госкомстат перешел на международные стандарты», – сообщили УНИАН в Госкомстате.

Показатели работы отдельных секторов экономики, в частности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, промышленности будут, как и прежде, публиковаться ежемесячно.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.