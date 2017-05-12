Украина намерена в начале июня обжаловать решение Лондонского суда по "долгу Януковича"

Министерство финансов Украины намерено в начале июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России против Украины по «долгу Януковича» в 3 млрд долл., сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

При этом других подробностей министерство пока не озвучивает.

Как сообщал УНИАН, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по «долгу Януковича» в 3 млрд долл., не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

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Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на 3 млрд долл., полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.