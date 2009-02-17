Президент называет отставку Пинзеника гражданским поступком
Впервые министр финансов не подписал бюджет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке как гражданский поступок принципиального человека.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Нетишине (Хмельницкая область), сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
По словам В.ЮЩЕНКО, отставка свидетельствует о том, что в действующем правительстве ни один министр не может реализовать свои знания и опыт.
«Мне грустно от того, что такие люди - профессиональные, честные, преданные интересам страны, не находят шанса, будучи членами правительства, реализовать собственные возможности», - сказал Президент. Он добавил, что понимает логику действий В.ПИНЗЕНИКА, в частности, речь идет о неподдержании им экономической политики правительства. «Мы имели первый прецедент за все годы независимости Украины, когда министр финансов отказался подписывать проект государственного бюджета. Это является протестом. С таким проектом бюджета выходить на парламент Виктор Михайлович очевидно считал недостойным, нечестным, непрофессиональным, как с позиции министра финансов, так и гражданина», - сказал Президент, подчеркнув, что такой шаг заслуживает всевозможной поддержки, и он понимает его мотивы.
Речь идет, прежде всего, о том, что В.ПИНЗЕНИК не поддержал нереалистичные экономические показатели (дефицита бюджета, инфляции, прогноза ВВП). «Мне досадно, что министра финансов никто не услышал», - сказал Президент. В то же время Президент отметил, что с точки зрения национальных интересов сегодня в правительстве должен быть эффективный министр финансов. «Лишиться такого голоса - это большое недоразумение и непрофессиональная политика правительства. Я убежден, что за этим будет выстраиваться целый ряд достаточно негативных процессов в украинской бюджетной сфере», - сказал Президент.
«Ответ на вызовы может дать только активная позиция правительства», - убежден глава государства.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.
Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, уходят и занимаются другими делами».
Сегодня, 17 февраля, парламент 238-ю голосами “за” освободил В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов Украины.