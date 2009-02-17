Банки США - самое слабое звено глобальной экономики в январе

Банки США были в январе 2009 года самым слабым звеном глобальной экономики, потеряв 32,87% своей стоимости на фондовом рынке, сообщила РИА Новости консалтинговая компания Wilshire Associates Incorporated, занимающаяся расчетом индексов американского и глобальных фондовых рынков.

Январь зафиксировал наихудший месячный результат Уолл-Стрит за последние 39 лет - индекс Dow Jones Wilshire 5000 за месяц ужался на 8,17%, рыночные активы США в целом потеряли 900 миллиардов долларов. "Надежды инвесторов на более спокойный 2009 год были быстро перечеркнуты в январе, когда рынок акций США потерял почти половину от своей траектории вверх в конце 2008 года", - заявил вице-президент и глава инвестиционной аналитической группы Wilshire Consulting Стивен Форести.

В вторник на открытии индекс Dow Jones Industrial Average вновь обрушился вниз, потеряв за первый час торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 236,3 пункта, или более 3%. Уолл-Стрит, ставшая детонатором мирового финансового кризиса, впервые в своей истории близка к национализации, считают влиятельные экономисты и политики. В США с начала нынешнего года лопнули 13 банков, за весь 2008 год свое существование прекратили 25 банков. Январь показал, что депрессия охватила все сферы американской экономики. Наименьшие потери в начале года понесли сектор коммунальных услуг, где падение акций составило 0,99%, и здравоохранение, где компании за месяц потеряли 1,42% рыночной капитализации. Наиболее близки по потерям Уолл-Стрит в мире в январе были только акции банковского и медийного сектора формирующихся рынков Европы, обвалившиеся более чем на 27%. На экономической карте мира в январе устойчивый рост был продемонстрирован только в Латинской Америке, где капитализация химических, сырьевых и страховых компаний выросла на 9-12%.