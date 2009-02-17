Курс НБУ на 18 февраля: доллар - 7,7; евро – 9,7
19:32, 17 февраля 2009Финансы
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Доллар стоит, евро понизился
Официальный курс НБУ на 18.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 972.8180 грн.; 10 RUR – 2.1608 грн.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 18 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 17 февраля – 770.0000)
100 EUR – 972.8180 (на 17 февраля – 982.9050)
10 RUR – 2.1608 (на 17 февраля – 2.2139)
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