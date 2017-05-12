Нацбанк получил две заявки на покупку украинской "дочки" российского ВЭБа

Национальный банк в апреле получил пакеты документов от двух гражданин Украины для согласования приобретения прямого существенного участия в капитале «Проминвестбанка», в настоящее время дочернего банка российского государственного «Внешэкономбанка».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя публикации в СМИ о намерениях граждан Украины – народного депутата Максима Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса – приобрести по 25% акций «Проминвестбанка» каждый и подаче ими соответствующих документов в Антимонопольный комитет Украины.

В Антимонопольном комитете по запросу УНИАН информацию пока не прокомментировали, а Национальный банк имена заявителей не называет.

«Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе, в отношении лиц заявителей», - сообщили в НБУ.

Регулятор напомнил, что в соответствии с законодательством может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, в том числе - проверять деловую репутацию, финансовое состояние инвестора и источники происхождения средств.

«Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в статье 34 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», - отметил регулятор.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.