Украинцы задекларировали почти 51 миллиард доходов, миллионеров стало меньше на четверть

Количество миллионеров в Украине в прошлом году сократилось на 25% по сравнению с 2015 годом, в то время как их суммарный доход вырос на 13%, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

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«За прошлый год 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн. По сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 25%, или на 1180 человек... Несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что большинство граждан, задекларировавших более 1 млн грн., проживают в Киеве (около 1,7 тыс. человек). В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской - 216, Одесской - 211.

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Согласно сообщению, в текущем году в ходе декларационной компании о своих доходах отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает прошлогодний показатель. Налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года в Украине стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2016 года.

По итогам декларационной кампании за 2015 год декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 550 тыс. граждан, что на 8%, или на 40 тыс. человек, больше, чем годом ранее. Общая сумма задекларированного дохода составила 49,5 млрд грн, что на 12% больше показателя предыдущего года. Количество миллионеров в Украине по итогам 2015 года выросло по сравнению с предыдущим годом на 16% - до 4 684 человек.