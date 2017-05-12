Парламент может назначить нового главу НБУ к сентябрю – министр финансов

Верховная Рада Украины может назначить нового главу Национального банка Украины к сентябрю, сообщает Reuters со ссылкой на интервью министра финансов Украины Александра Данилюка.

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По информации агентства, Данилюк сказал, что есть несколько кандидатов на этот пост, однако не назвал имя наиболее вероятного кандидата, сославшись на то, что решение о представлении кандидатуры в парламент принимает президент Петр Порошенко.

В то же время, министр отметил, что нынешний глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, которого участники рынка считают наиболее подходящим кандидатом, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая ушла в длительный отпуск, и до назначения ее преемника руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Гонтарева официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая в начале апреля. Она занимала должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

По словам народного депутата от «Блока Петра Порошенко», представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент пока не завершил политические консультации по следующей кандидатуре на пост главы НБУ.