Гривня на межбанке "уступила" доллару пару копеек

В пятницу, 12 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,46/26,48 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеПо оптимистическому сценарию гривня укрепится до 26 за доллар - эксперт

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7540/28,7731 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,4769 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 194 сделки на сумму 96,52 миллиона долларов.