Минфин начал работу над законопроектом о налоге на выведенный капитал

Специальная рабочая группа при Министерстве финансов Украины начала работу над проектом закона о налоге на выведенный капитал, который заменит налог на прибыль.

Читайте такжеПоступления в сводный бюджет на треть превысили прошлогодние - ГФС

Об этом журналистам время брифинга сообщил государственный секретарь Минфина Евгений Капинус.

"На сегодняшний день в рамках Министерства финансов действует рабочая группа, которая уже провела значительное количество заседаний", - сказал Капинус.

По его словам, за основу рабочая группа взяла уже готовый законопроект, и старается включить в работу над ним представителей бизнеса, ассоциаций, общественности, народных депутатов.

Чиновник, напомнил, что внедрение указанного налога предусмотрено принятым в конце 2016 года законом об улучшении инвестиционного климата.

«Мы надеемся, что проект будет поддержан и большинством представителей общественности, и депутатами», - отметил Капинус.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в 2016 году поддержал инициативу введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.

Ранее эксперты предложили правительству рассмотреть в проекте Налогового кодекса возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предполагает взимание налога при выплате дивидендов, платежах в офшорные зоны, выплате процентов нерезидентам, а при определенных условиях делает прямым объектом налогообложения часть выплат пассивных доходов.