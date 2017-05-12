Минфин начал работу над законопроектом о налоге на выведенный капитал
Министерство старается включить в работу над ним представителей бизнеса, ассоциаций, общественности и народных депутатов.
Специальная рабочая группа при Министерстве финансов Украины начала работу над проектом закона о налоге на выведенный капитал, который заменит налог на прибыль.
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Об этом журналистам время брифинга сообщил государственный секретарь Минфина Евгений Капинус.
"На сегодняшний день в рамках Министерства финансов действует рабочая группа, которая уже провела значительное количество заседаний", - сказал Капинус.
По его словам, за основу рабочая группа взяла уже готовый законопроект, и старается включить в работу над ним представителей бизнеса, ассоциаций, общественности, народных депутатов.
Чиновник, напомнил, что внедрение указанного налога предусмотрено принятым в конце 2016 года законом об улучшении инвестиционного климата.
«Мы надеемся, что проект будет поддержан и большинством представителей общественности, и депутатами», - отметил Капинус.
Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в 2016 году поддержал инициативу введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.
Ранее эксперты предложили правительству рассмотреть в проекте Налогового кодекса возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предполагает взимание налога при выплате дивидендов, платежах в офшорные зоны, выплате процентов нерезидентам, а при определенных условиях делает прямым объектом налогообложения часть выплат пассивных доходов.