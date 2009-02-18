Дефицит бюджета России в 2009 году составит 8%

Дефицит бюджета в 2009 году в России составит 8%, инфляция - немногим более 13%, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Аркадий Дворкович, сообщает РИА Новости..

"Пока что расчет дефицита бюджета ведется, исходя из 8%. Точные цифры пока не берусь назвать, но пока расчет ведется из этого", - сказал Дворкович. При этом, добавил он, источники покрытия дефицита "пока те же - Резервный фонд".

Инфляция по итогам года, по словам Дворковича, "должна составить чуть больше 13%".