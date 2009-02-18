Иена укрепляется к евро и доллару

Курс японской иены в среду 18 февраля укрепляется по отношению к евро и доллару, сообщает k2kapital..

Инвесторы опасаются, что снижение рынков станет стимулом для того, чтобы инвесторы начали продавать более прибыльные виды активов, приобретенные у японских фондов. Спрос на японскую национальную валюту вырос после того, как азиатские рынки продемонстрировали снижение, в частности, японский индекс Nikkei снизился на 1,4%. Евро сегодня стоит 116,17 иены (во вторник – 116,27 иены).

Что касается соотношения доллар-иена, то аналитики из Barclays Capital придерживаются мнения, что курс доллара в ближайшее время упадет ниже отметки 90 иены, в большей степени из-за репатриации институциональных инвесторов к концу финансового года. За один доллар сегодня предлагают 92,23 иены, а не 92,41 как на торгах накануне.

Евро по отношению к доллару торгуется на уровне примерно 10-недельного минимума, что обусловлено тем, что сумма убытков второго по величине банка Германии Commerzbank AG и крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV превысит 4 млрд. евро. Курс евро по отношению к доллару составляет 1,2603 долл. за евро против уровня в 1,2582 долл. за евро накануне.