Коломойский: миллиарды гривень "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы", в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из финучреждения были выведены 110 миллиардов гривен на счета фирм-пустышек.

"После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом "Схем", Михаилом Ткачем, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить несколько деталей на "подконтрольном", по мнению "Схем", сайте ТСН. Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных "ПриватБанком". Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - отметил он в комментарии ТСН.ua.

Коломойский подчеркнул, что эти операции проходили под полным контролем и "чутком руководстве" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

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"И еще один важный нюанс, 3 октября в "ПриватБанк" пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в "ПриватБанке" были и представители Ernst & Young, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо", - сказал он.

Напомним, что в своем расследовании журналисты "Схем" ссылаются на проект доклада аналитиков из Ernst & Young о финансовом состоянии "ПриватБанка" незадолго до национализации.

Согласно документу, аудиторы проверили крупнейших заемщиков и обнаружили: на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 миллиардов гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 цифра увеличилась до более 139 000 000 000 гривень.

Согласно документу, говорится в расследовании, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля: задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена более чем на 30 новых, которые стали должны банку более 110 000 000 000 гривень.