Эксперт назвал главную задачу нового главы НБУ

Главной задачей нового главы Национального банка Украины является восстановление доверия к национальной банковской системе, в том числе необходимо пересмотреть и решение о национализации "ПриватБанка", считает президент российского Института экономического анализа Андрей Илларионов.

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"Самая первая мера - совершенно очевидно - это восстановление доверия к национальной банковской системе. Это ключевой шаг. Это не один день, неделя, месяц и даже не год. Это задача системной политики. Прежде всего, прекращение политики уничтожения национальной банковской системы. Политика поддержки. И конечно же, пересмотр решения о национализации "ПриватБанка", - сказал Илларионов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, невозможно представить, что в Украине либо за ее пределами не нашлось потенциальных покупателей на "ПриватБанк", несмотря на его проблемы. "Как можно себе представить, что на такой банк не найдется покупатель? 26 лет мы занимаемся переходными экономиками. Это решение просто не имеет аналогов в современном мире. Что, за 1 доллар не купил бы кто-то "ПриватБанк"? Я куплю за 1 доллар", - добавил эксперт.

Илларионов подчеркнул, что современная экономика предполагает минимизацию государственной собственности через приватизацию активов и компаний, при этом Украина в результате национализации "ПриватБанка" увеличила свой госдолг на 5% к ВВП, которые лягут на плечи налогоплательщиков.

По мнению эксперта, характер экономического кризиса в Украине говорит о том, что агрессия Кремля не является единственной причиной этого кризиса. "Статистика, которую я представляю, по данным Государственной службы статистики Украины и международных организаций, дает достаточно устойчивое представление, что главную ответственность за внутренний фактор экономического кризиса несет руководство Национального банка Украины. Правительство к этому вопросу тоже причастно, но это уже вопрос обсуждения", - сказал он.

В качестве примера стран, в которых экономика растет на фоне военных действий, Илларионов назвал Грузию. "Грузия стала расти не через 8 кварталов, а через 4. Причем экономический рост в 2010 году был 6,5%, а в войну стал 7,3%. Совершено другая реакция. При этом Национальный банк Грузии не девальвировал лари и не растратил валютные резервы. А военные расходы Грузии составляли 9% ВВП, а не 1%, как в Украине", - отметил он.

По словам эксперта, пример Грузии ярко подтверждает, что не военные действия являются основной причиной украинского кризиса. Для сравнения он отметил, что российские наемники и сепаратисты оккупировали 7% территории Украины, при этом в Грузии было оккупировано 20%, а вся территория страны подвергалась авиационным налетам и ракетным обстрелам.

"Зависимость Грузии от российского рынка не сопоставима с зависимостью Украины. В Украине прекратилось 30% торговли в Россию, в Грузии – 70%. Сознательная политика властей Грузии привела к совершенно другим результатам", - резюмировал Илларионов.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая ушла в длительный отпуск, и до назначения ее преемника руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе с поста руководителя Нацбанка с 10 мая. Она занимала должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

По словам народного депутата от "Блока Петра Порошенко", представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент пока не завершил политические консультации по следующей кандидатуре на пост главы НБУ.