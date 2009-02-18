Как государства становятся банкротами

Вслед за Исландией угроза банкротства может нависнуть еще над несколькими государствами Европы. В среднем в каждой стране - члене Евросоюза 65 процентов национального дохода обременены долгами, сообщает Немецкая волна.

В каждой стране Европейского Союза есть внешние долги. В Германии, например, внешними долгами обременены 65 процентов национального дохода, в Италии этот показатель переваливает за сотню. "Однако утверждение, что государство не может обанкротиться, потому что это не коммерческая фирма, ошибочно", - поясняет Кристоф Олер (Christoph Ohler), профессор государственного и международного экономического права университета Йены.

Государство банкротится, не исчезая

Разница между банкротством фирмы и банкротством государства состоит в том, что последнее не может прекратить свое существование. Чаще бывает так, что утрачивается платежеспособность, когда нет возможности обслужить существующие задолженности. "В зависимости от восстановления экономики платежи возобновляются спустя несколько лет, - рассказывает Кристоф Олер.- Государство снова старается попасть на рынок долгосрочных капиталов, чтобы заявить о себе как о должнике с хорошей репутацией".

По мнению немецкого эксперта, репутация добросовестного должника поможет государству получить новые кредиты на выгодных условиях. В случае отказа в кредите ситуация внутри страны может усугубиться. Ведь тогда экономить придется на всем - на образовании, здравоохранении, инфраструктуре. И чем меньше будет сделано в этих областях, тем меньше в итоге шансов у страны выбраться из долговой ямы.

Должников оценивают специалисты

Репутация стран-должников складывается из оценок рейтинговых агентств. "Для этого они сравнивают доходы и расходы страны", - рассказывает аналитик международного рейтингового агентства Moody`s во Франкфурте Александр Кокербек (Alexander Kokerbeck). Страны-банкроты тем и отличаются от частных фирм, что власти могут изменять законы. У государства, по словам эксперта, в этом вопросе больше прав и свобод.

Чтобы избежать больших государственных долгов в странах-участницах Европейского Союза, в Маастрихтском договоре прописаны не только верхние пределы дефицита госбюджета, но и объем внешнего долга: он не должен превышать 60 процентов внутреннего валового продукта (ВВП). Еврокомиссия постоянно контролирует ситуацию, но не применяет санкций против стран-участниц, по крайне мере пока. "Я надеюсь, что вскоре эта ситуация изменится, потому что долги будут расти постоянно, а чем больше у страны долгов, тем меньше у нее возможностей", - считает Кристоф Олер.

На примере Исландии

Исландия долгое время считалась должником с хорошей репутацией. Рейтинговое агентство Moody`s дала ей высшую оценку - ААА, означающую на языке экспертов "максимальная надежность". В мае 2008 года понизила рейтинг страны из-за ее сильной зависимости от финансового сектора. "Эта зависимость и сыграла с Исландией злую шутку в октябре 2008 года", - считает специалист по экономическому праву Кристоф Олер.

Страна с населением 300 тысяч человек, развитым рыболовством, но очень незначительной в целом национальной экономикой - в Исландии работало всего три международных банка, долги которых перестали обслуживаться, так как на международном рынке их перестали считать кредитоспособными. Власти Исландии предложили национализировать эти банки, но оплатить долги банков государство могло только в том случае, если бы само взяло в долг. Для примера: баланс трех исландских банков в десять раз превышает годовой ВВП страны.

"Речь идет о таких величинах, с которыми не может справиться вся экономика страны. Поэтому Исландии сейчас необходима помощь извне", - отмечает Кристоф Олер.

Если Исландия сейчас возьмет в долг, то отдавать деньги ей придется по более высокой процентной ставке нежели, например, Германии. К тому же в Исландии существуют проблемы с валютой: за последние месяцы крона потеряла три четверти своей стоимости. Это серьезная нагрузка на жителей страны. Почти все товары на острове - импорт, цены на который серьезно выросли.