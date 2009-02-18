НБУ засекретил информацию о помощи банкам

С начала февраля НБУ прекратил публиковать информацию об объемах рефинансирования банков, сообщает «Дело».

Таким образом главный регулятор решает две проблемы. Во-первых, он не позволяет деловым кругам рассуждать об уровне помощи, которую Нацбанк оказывает отечественным банкам. А во-вторых, снимает возможность политических спекуляций вокруг вопроса предоставления денег банкам. Депутаты и Кабмин жестко критиковали НБУ, считая, что он предоставляет рефинансирование непрозрачно и в чрезмерно больших объемах. Особенно Нацбанку досталось за выделение 7 миллиардов банку «Надра» под честное слово бизнесмена Дмитрия Фирташа.

НБУ прекратил публиковать информацию о суммах рефинансирования, выделенного банкам. Если в предыдущие месяцы на сайте НБУ регулярно появлялись данные об объеме и виде предоставленных кредитов, то теперь на веб-портале регулятора есть информация только о результатах тендеров по поддержанию ликвидности банков. В пресс-службе НБУ объяснили, что в таком виде информацию на сайт стал представлять департамент монетарной политики Нацбанка. В то же время глава этого департамента Наталья Гребенник отказалась от комментариев и посоветовала обратиться в пресс-службу НБУ.

Банкиры — за, депутаты — против

Большинство банкиров позитивно оценивают такие действия НБУ. «Позиция Национального банка такова, что публикация такой информации в настоящий момент может навредить банкам», — говорит предправления банка «Форум» Ярослав Колесник. «Многие СМИ и политики слишком много спекулировали с цифрами рефинансирования, теперь ажиотаж вокруг сумм, выделяемых на поддержку банков, должен стать меньше», — считает предправления другого банка. Впрочем, у депутатов украинского парламента совсем другой взгляд на происходящее. «Вероятно, такие действия НБУ — это реакция на критику Верховной Радой того, что Нацбанк предоставляет рефинансирование непрозрачно и в чрезмерно больших количествах (за предыдущие четыре месяца НБУ выделил с учетом кредитов овернайт более 100 миллиардов гривен. — «ДЕЛО»)», — предполагает нардеп от фракции БЮТ Олег Ляшко.

В то же время вряд ли в феврале Нацбанк скрывает чрезмерно большие суммы рефинансирования банков. Дело в том, что за текущий месяц регулятор принял уже ряд мер, направленных на ограничение рефинансировния банков. Так, со вчерашнего дня НБУ повысил ставки по кредитам овернайт. «Ночные деньги» под обеспечение ОВГЗ Нацбанк теперь выдает под 18% годовых (было 16%), а без обеспечения — под 20% годовых (было 17%). К тому же с начала месяца вступило в силу постановление №33, которое ограничивает возможность банков получать кредиты от НБУ под залог валюты. А с 3 февраля 42-е постановление существенно уменьшило количество обращений банков за рефинансированием НБУ.

В неофициальной обстановке банкиры говорят, что в феврале НБУ очень неохотно выдает рефинансирование даже под залог ОВГЗ. «Ряд банков, которые еще имеют гособлигации, получили отказ Нацбанка в рефинансировании. В прошлый понедельник Наталья Гребенник на закрытой встрече с руководителями банков предупредила, что рефинансирование будет сокращаться и бланковое кредитование (необеспеченные кредиты. — «ДЕЛО») скоро вовсе отменят», — рассказывает казначей банка.

Курс гривни важнее

Банкиры утверждают, что регулятор сокращает ликвидность системы ради поддержания курса гривни. «В Нацбанке главным приоритетом определили стабильность курса гривни, а так как там уверены, что гривневая ликвидность и курс имеют прямую зависимость, то они и решают приоритетную для себя задачу — удерживают курс», — считает директор казначейства банка «Финансы и Кредит» Андрей Войтенко. Тем не менее чрезмерное сжатие ликвидности приводит к тяжелому состоянию в банковском секторе. «Как видно из количества банков с введенной временной администрацией, не всем удается справиться с недостатком средств», — говорит предправления Международного ипотечного банка Юрий Блащук.