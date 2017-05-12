Нацбанк незначительно опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647,4312 (12 мая – 2642,8930)

100 EUR – 2879,3462 (12 мая – 2870,1818)

10 RUR – 4,6313 (12 мая – 4,6272)

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Как сообщал УНИАН, 12 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,48 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7106/28,7273 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4620/0,4627 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,4743 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 462 сделки на сумму 269,02 миллиона долларов.