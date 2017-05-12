Вкладчикам "Финбанка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого "Финбанка".

Как сообщается на сайте фонда, для получения возмещения вкладчики могут обращаться в отделения любого из банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, включая "Ощадбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".

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Фонд напомнил, что выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 28 апреля начал процедуру ликвидации неплатежеспособного "Финбанка", в котором с 7 апреля работала временная администрация.

Национальный банк 7 апреля принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, поскольку "Финбанк" не принял необходимых мер по докапитализации.

По информации НБУ, ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский, который приобрел банк в октябре 2014 года у Бориса Кауфмана.

Национальный банк в январе этого года признал неплатежеспособным "Платинум Банк", принадлежащий Кауфману и Григорию Гуртовому.