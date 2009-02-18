Цена на золото за шаг от 1000 долл. за унцию

Цена на золото взлетела до рекордной отметки с июля 2008 года на фоне начавшегося на прошлой неделе ажиотажного спроса на желтый металл в качестве “тихой гавани”, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По мнению аналитиков, осталось сделать небольшой рывок для достижения ключевой отметки 1000 долл. за тройскую унцию.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 25,50 долл., или на 2,7%, до 967 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до 973,80 долл. за тройскую унцию. На прошлой неделе золото подорожало на 3%.

Апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 2,7% до 967,50 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 2,8% на отметке 14,01 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 3,5% до 1098,30 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 0,6% на отметке 217,90 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 7,5% на отметке 1,423 долл. за фунт.

На спотовом рынке в Лондоне цена на золото выросла на 25,50 долл. до 968 долл. за унцию.

На торгах во вторник резкому росту стоимости золота способствовало падение котировок акций на фондовых площадках и нарастание обеспокоенности за перспективы мировой экономики.

“Я считаю, что 1000 долл. за унцию (золота) стала уже почти реальностью, учитывая то, насколько силен повышательный тренд”, - заявил Брайан Хикс из U.S. Global Investors Global Resources Fund.

Он отметил, что рост спроса на золото отражает обеспокоенность инвесторов большой волатильностью на фондовых рынках. Кроме того, очень высока неопределенность направлений развития экономического кризиса, и инвесторы хотят застраховаться от всех этих рисков.