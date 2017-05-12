В украинских банках стало больше депозитов

Объем гривневых депозитов в украинских банках за апрель, по оперативным данным, вырос на 1,9% – до 438,100 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - также вырос - на 0,8%, до 13,225 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,9%, валютных – снизился на 0,6%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,3% в апреле и на 0,8% с начала года – до 507,451 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 0,1% в апреле и на 6,3% с начала года - до 17,018 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 млрд долл.