ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «НБУ засекретил информацию о помощи банкам» речь идет о том, что с начала февраля Нацбанк прекратил публиковать информацию об объемах рефинансирования банков. Как отмечается в статье, таким образом главный регулятор решает две проблемы: не позволяет деловым кругам рассуждать об уровне помощи Нацбанка и снимает возможность политических спекуляций вокруг этого вопроса.http://delo.ua/news/101187/

Также в издании «Дело» в аналитическом комментарии «Гривня упадет на 19% за полгода» говорится о том, что украинская национальная валюта может потерять 19% по отношению к доллару на протяжении ближайших шести месяцев, поскольку ослабление экономики и дефицит иностранных инвестиций вынуждают страну отказаться от управления своей валютой.http://delo.ua/news/101118/

***

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Квартиры без суда и следствия» говорит о том, что вчера Министерство юстиции сообщило, что банки имеют полное право изымать у клиентов залоговые квартиры при невыполнении условий ипотечного договора. Отбирать квартиры банки намерены при длительных просрочках по платежам – свыше 90 дней, но пока не готовы делать это активно – кредитному учреждению выгоднее провести реструктуризацию долга. Впрочем, решение банка забрать квартиру в обход суда можно оспорить, говорят юристы. http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1122618&IssueId=7000051

Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Счет пошел на минуты» рассказывает о том, что время дешевых звонков подходит к концу. Третий по величине в Украине оператор мобильной связи "Астелит" (ТМ life:)), известный своими агрессивно низкими ценами, повышает стоимость услуг. Компания вводит поминутную тарификацию практически во всех тарифных планах, а также штраф – 2 грн. в день – для абонентов предоплаченных услуг, которые пополняют счет реже, чем раз в три месяца, или на сумму менее 25 грн. В компании говорят, что, меняя принцип тарификации, стремятся избежать прямого повышения услуг. Но нововведения life:) все равно могут привести к оттоку абонентов, считают эксперты.http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1122597&IssueId=7000051

***

«Газета по-киевски» в статье «На долларовые вклады – никаких гарантий?» речь идет о том, что НБУ придумали 1001-й способ привить населению любовь к национальной валюте и удержать курс гривни. Свежую антикризисную идею выдвинул замглавы НБУ Александр Савченко. «Гарантированию из Фонда должны подлежать только вклады в национальной валюте. За вклады в долларах пусть отвечает Федеральная резервная система США, в евро – Европейский центральный банк. Нужно внести соответствующие изменения в законодательство», – заявил он «Делу».http://mycityua.com/articles/country/2009/02/18/085959.html

***

Газета «День» в публикации «Выздоровеет ли гривня?» подает оценку экспертов относительно того, сможет ли гривня удержаться на плаву в ближайшем будущем, учитывая неурядицы сегодняшнего дня? И как именно ее колебания скажутся на отечественной экономике?http://www.day.kiev.ua/264725/

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Нефть на 20 лет вперед» пишет о том, что 25 млрд долл. в обмен на гарантии 20-летней поставки нефти в Китай на 90 млрд долл. в нынешних ценах - на таких условиях «Роснефть» и «Транснефть» получили гигантский кредит Китайского банка развития.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/18/182314

Газета «Известия» в публикации «Окажем матпомощь миллиардерам» разбирается в том, почему российские бизнесмены не хотят экономить? В материале подается хроника «кризисной» жизни российских олигархов.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125578/

(УНИАН)