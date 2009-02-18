Кабмин разработал план рекапитализации банков

Правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров Украины сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, порядок рекапитализации правительство намерено утвердить постановлением на сегодняшнем заседании Кабмина.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

“Это очень важный документ, который дает возможность практически со следующей недели приступить к рекапитализации банковской национальной системы”, - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, деньги будут выделяться, согласно правилам работы ЕБРР, непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

12 февраля правительство рекомендовало НБУ ограничить объем рефинансирования банков в зависимости от их регулятивного капитала. «Когда объемы рефинансирования уже существенно выше, чем собственный капитал банка – это слишком рискованная операция. Кроме того, это будет означать, что у банка очень серьезные вопросы», - пояснил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.