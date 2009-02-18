Гринспен поддерживает национализацию американских банков

Правительству США, возможно, придется временно национализировать некоторые банки с целью стабилизировать финансовую систему и восстановить кредитный оборот, заявил в интервью Financial Times экс-председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan), сообщает k2kapital.

Известный сторонник государственного невмешательства в экономику, Гринспен назвал национализацию "крайней мерой".

"Может возникнуть необходимость временно национализировать некоторые банки, чтобы гарантировать быстрое и грамотное проведение реструктуризации, - заявил Гринспен. – Я понимаю, что это делают раз в сто лет".

Комментарии Гринспена появились на фоне подписания Бараком Обамой плана стимулирования экономики, предполагающим в определенной степени национализацию банков.