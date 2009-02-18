ЕБРР выделит рефинансирование одному из банков Украины

Европейский банк реконструкции и развития уже принял решение о рефинансировании одного из коммерческих банков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она не уточнила, какому именно банку предоставлена помощь по увеличению уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, деньги будут выделяться, согласно правилам работы ЕБРР, непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

Ю.ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабмина 18 февраля, сообщила, что правительство Украины совместно с ЕБРР, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.