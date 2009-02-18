Государство будет участвовать в рекапитализации банка, владея менее 51% его акций

Правительство приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в Кабинете министров.

"Особенностью этого документа является отказ от позиции, которая изначально была отработана, что участие в капитале банка возможно только путем фактической национализации. Предлагалось, что государство может входить в банк только на основе контроля над 51% акций. Для того, чтобы система была гибкой, то есть, не предусмотрен сегодня минимальный пакет, в котором может участвовать государство", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В тоже время первый вице-премьер подчеркнул, что правительство не ставит задачу в процессе рекапитализации выкупать акции у собственников банков. «Мы не ставим цель помочь собственникам банков и облегчить им жизнь в условиях кризиса. Мы ставим задачу, в первую очередь, поддержать банки, а для этого будут дополнительные эмиссионные процедуры и непосредственно дополнительный капитал будет вводиться в то или иное финансовое учреждение», - пояснил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что утвержденным порядком участия государства в увеличении капитализации банков сохранено первоочередное право на выкуп акций для акционеров банка.

«При стабилизации работы банков, безусловно, государство будет продавать те активы, которые оно контролирует и, в первую очередь, безусловно, мы их будем передавать акционерам банка. Я не исключаю, что могут быть предусмотрены дополнительные соглашения», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Напомним, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков Украины, заявила сегодня Юлия ТМОШЕНКО. Она подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

“Это очень важный документ, который дает возможность практически со следующей недели приступить к рекапитализации банковской национальной системы”, - сказала премьер-министр.

По ее словам, Европейский банк реконструкции и развития уже принял решение о рефинансировании одного из коммерческих банков Украины.

При этом премьер не уточнила, какому именно банку предоставлена помощь по увеличению уставного капитала.