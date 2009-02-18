Тимошенко: грант ЕБРР поступит в Украину в ближайшее время

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что средства гранта, выделенного Европейским банком реконструкции и развития в размере 135 млн. евро на реализацию чернобыльских программ, поступят в Украину в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня, открывая заседание правительства.

«Это стратегический, ключевой проект для Украины. Мы вместе с президентом ЕБРР подписали все документы, и средства поступят в ближайшее время, и мы сразу начнем строительные работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО и президент ЕБРР Томас МИРОВ подписали соглашение о выделении банком Украине гранта в размере 135 млн. евро для реализации чернобыльских программ.

По информации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 77 млн. из 135 млн. евро будут направлены на реализацию проекта строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), 58 млн. евро – на строительство объекта «Укрытие».

В.ШАНДРА отметил, что данные средства будут выделены на безвозвратной основе в качестве технической помощи.