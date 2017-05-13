Общий объем торговли Китая со странами вдоль "Пояса и пути" составил 20 триллионов юаней

С момента выдвижения инициативы "Пояса и пути" страны вдоль данного маршрута достигли выдающихся результатов в торгово-экономическом сотрудничестве. В 2014-2016 годах общий объем торговли Китая составил около 20 трлн юаней, такие темпы роста превышают среднемировые показатели.

Об этом на пресс-конференции пресс-канцелярии госсовета КНР заявил представитель Министерства коммерции КНР, передает "Жэньминь жибао".

Ярмарки "Китай-АСЕАН", "Китай-Южная Азия", "Китай-Евразия" и другие выставки в полной мере реализуют роль платформы для развития обменов и взаимодействия между предприятиями стран вдоль "Пояса и пути", обмениваются бизнес-возможностями "Пояса и пути".

Что касается инвестиционного сотрудничества, в 2014-2016 годах инвестиции китайских предприятий в странах вдоль "Пояса и пути" превысили 50 млрд долларов США, а объем новых иностранных подрядных проектов в этих странах составил 304,9 млрд долларов США. В то же время, отмечается необходимость расширять иностранные инвестиции в данных отраслях, формировать высокий стандарт международной бизнес-среды для привлечения инвесторов из стран вдоль "Пояса и пути".

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Что касается строительства в зарубежных зонах торгово-экономического сотрудничества, китайские предприятия в 20 странах вдоль "Пояса и пути" создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества с общим объемом инвестиций более 18,5 млрд долларов США, это принесло более 1,1 млрд долларов США прибыли и обеспечило 180 тыс рабочих мест в этих странах.

По данным, обнародованным на пресс-конференции, основные направления деятельности предстоящего Форума международного сотрудничества "Пояса и пути" включают церемонию открытия, круглый стол для руководителей и совещание на высшем уровне. Совещание на высшем уровне пройдет в режиме "1+6", что означает одно пленарное заседание и шесть параллельных совещаний, китайские и иностранные гости будут обсуждать вопросы инфраструктуры, инвестиций в производство, торгово-экономического сотрудничества, энергетических ресурсов, финансового сотрудничества, культурных обменов и окружающей среды, морского сотрудничества и т.д.

На заседании ожидается присутствие более 1500 китайских и иностранных гостей, в том числе более 850 иностранных гостей из более 130 стран и более 70 международных организаций.