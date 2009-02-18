Ющенко: с МВФ могут возникнуть проблемы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что могут возникнуть проблемы в 2009 году в сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.

«Есть серьезные разногласия относительно бюджета между правительством Украины и МВФ. Миссия не завершила пересмотр сотрудничества на 2009 год. Этот вопрос поставлен под сомнение», - сказал В.ЮЩЕНКО во время встречи с делегацией руководства Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, если в 2009 году не будет продолжено сотрудничество с МВФ, это может негативно повлиять на экономику страны.

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству Международного валютного фонда о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

“Подпись премьер-министра под совместной декларацией уже есть, все, что нужно в совместной декларации изложить, уже изложено. И я убеждена, что наше сотрудничество с МВФ продолжится в ближайшие дни, продолжится успешно и завершится получением очередного транша, для того чтобы поддержать валютный и финансовый рынок Украины”, - пояснила она.