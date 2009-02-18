Финрезультат предприятий в 2008 г. снизился почти на 58%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году (по предварительным данным) против 2007 года уменьшился на 57,4%, или на 77 млрд. 987 млн. грн., - до 57 млрд. 910,2 млн. грн., против января-ноября 2008 года - на 31,2%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды уменьшилась на 12,7% и увеличилась на 1,1% соответственно, убытки - выросли в 2,7 и 1,5 раза.

Доля убыточных предприятий по сравнению с 2007 годом выросла на 1,4 п. п., против января-ноября 2008 года уменьшилась на 1,0 п. п.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн.

С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2007 году против 2006 года вырос на 78,2% - до 135 млрд. 897,9 млн. грн.

В 2007 году прибыль получили 67,5% всех предприятий страны - они завершили год с финрезультатом 182 млрд. 994,4 млн. грн. С убытком 2007 год завершили 32,5% предприятий, их финрезультат составил 47 млрд. 096,5 тыс. грн.