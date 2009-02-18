КС завтра начнет рассмотрение представления Президента

Завтра, 19 февраля, Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины о порядке освобождения от должности Верховной Радой Украины председателя Национального банка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное представление просит Конституционный Суд Украины разъяснить:

- является ли основанием для освобождения от должности председателя Национального банка Украины решение Верховной Рады Украины, принятое при отсутствии представления Президента Украины;

- допускается ли прекращение пребывания в должности председателя Национального банка Украины – освобождение другим способом, нежели по представлению Президента.

Судья-докладчик по делу – Юрий БАУЛИН.

Начало в 10.00.

Аккредитация журналистов проводится сегодня, 18 февраля, до 18.00 по телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжаловал это решение в Конституционном Суде.