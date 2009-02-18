«Нейтральный» министр финансов объединит КМУ и НБУ перед МВФ

Назначение нейтральной фигуры на пост министра финансов позволит Кабинету министров Украины и Национальному банку Украины выработать консолидированную позицию перед МВФ.

Об этом сообщил УНИАН в комментарии финансовый аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян ФЕДОРИШИН.

По его словам, быстрое назначение нового министра необходимо для усиления украинской стороны в переговорах с МВФ. «Несмотря на смягчение риторики, до согласования общих позиций правительства и НБУ пока что далеко. В случае назначения нейтральной фигуры министром финансов возникнет возможность взаимодействия между исполнительной властью и центробанком для выработки консолидированной позиции перед МВФ, что помогло бы отстоять хотя бы минимальный дефицит госбюджета», - добавил М.ФЕДОРИШИН.

Финансовый аналитик также отметил, что последствия провала на переговорах с МВФ были бы катастрофическими для всех ветвей украинской власти. «Даже в случае получения анонсированных кредитов от других государств их объем не позволит перекрыть дефицит платежного баланса в 10 млрд. долл. Последующая девальвация способна обострить банковский кризис, когда у всех банков, кредитовавших в валюте, появятся критические проблемы с качеством активов», - пояснил он.

Кроме переговоров с МВФ, новому министру финансов придется переоценить состояние доходной части бюджета, считает эксперт. «По состоянию на понедельник, Госказначейство сообщило о выполнении плана по доходам за первую половину февраля на 34,6%, что с точностью напоминает ситуацию в январе. При отсутствии неожиданных доходов в конце месяца, доходы за февраль будут не выполнены минимум на 20%. Учитывая сокращение средств на счетах в казначействе до 2,7 млрд. грн. на данный момент, пересмотр бюджетных планов необходим хотя бы для обеспечения функционирования таких критических сфер, как теплоснабжение, здравоохранение и оборона», - подытожил М.ФЕДОРИШИН.