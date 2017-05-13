В Киеве сотрудник ГФС погорел на взятке почти в полмиллиона гривень

Сотрудники СБУ и ГПУ разоблачили во взяточничестве руководителя одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

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Как сообщили в СБУ, подполковник налоговой милиции требовал четыреста тысяч гривень с частного предпринимателя за возвращение изъятого имущества и закрытие уголовного производства.

"Правоохранители задержали вымогателя в Соломенском районе столицы после получения им всей суммы взятки. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.