Доллар на ММВБ вырос

Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск понизился до 36,43 рубля за доллар с 35,63 рубля в тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает РИА Новости.

Такой стремительный рост доллара наблюдается уже второй день подряд.

Во вторник средневзвешенный курс доллара вырос на 85 копеек по сравнению с понедельником - до 35,63 рубля с 34,78 рубля за доллар.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.