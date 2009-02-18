Германия частично национализирует недееспособные банки

Правительство Германии поддержало законопроект, предусматривающий возможность отчуждения ценных бумаг пострадавших от кризиса банков. Таким образом, банк Hypo Real Estate будет спасен от разорения, сообщает Немецкая волна.

В разработке законопроекта принимали участие несколько немецких министров. В итоге долгих дебатов министры сошлись на том, что решение о частичной национализации должно приниматься лишь в случае крайней необходимости - когда все остальные меры уже исчерпаны. Ситуация с Hypo Real Estate (НRЕ) является именно таким случаем - ввиду чрезвычайной важности банка для немецкой экономики он должен быть спасен во что бы то ни стало.

Перед началом заключительной встречи министров канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила: "Мы принимаем данное решение не для того, чтобы государство имело рычаги управления рыночной экономикой, а для того, чтобы снова привести ее в движение и заставить работать". На заседании членов Торгово-промышленной палаты в Нойбранденбурге Меркель также уверила собравшихся, что мера частичного отчуждения государством акций неблагополучных банков является временной, и как только банк выйдет из состояния коллапса и вновь обретет дееспособность, государство освободит его от своей опеки.

Министр финансов Пеер Штайнбрюк еще раз подтвердил целесообразность действий правительства в случае с банком HRE. "Принимая законопроект о частичной национализации недееспособных банков, правительство руководствуется отнюдь не идеологическими соображениями, - подчеркнул министр. - Государство должно иметь возможность воздействия на банк, который поддерживает налогоплательщиков 87 миллиардами евро".

Министр внутренних дел Вольфганг Шойбле, являющийся членом Христианско-демократической партии (ХДС), заявил, что, в отличие от большинства участников правительственной комиссии, он хотел бы найти возможность спасти недееспособные банки от разорения не с помощью национализации, а каким-либо другим способом. Шойбле упрекнул членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в том, что они с большой легкостью оперируют такими понятиями, как "национализация" и "отчуждение".

Федеральный союз немецких промышленников (BDI) крайне негативно отнесся к новому законопроекту. Президент организации Ханс-Петер Кайтель (Hans-Petel Keitel) высказал свое мнение абсолютно однозначно: "Мы выступаем решительно против национализации государством ценных бумаг, принадлежащих акционерам банка". Аналогичным образом отреагировало объединение представителей среднего бизнеса партий ХДС/ХСС.