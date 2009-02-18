Турчинов: Кабмин не тормозит рефинансирование банков

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство никоим образом не тормозит процесс рефинансирования коммерческих банков Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

“С момента принятия общего постановления НБУ и Кабмина, Кабмин ни разу не использовал свое право по блокированию либо затягиванию рефинансирования какого-либо банка”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что с момента принятия постановления Нацбанк рассмотрел 11 заявок банков на рефинансирование.

Первый вице-премьер-министр заявил о том, что на сегодняшний день объемы рефинансирования банков должны быть увеличены, при этом он не уточнил, какие именно банки нуждаются в рефинансировании.

“Мы лишь готовы содействовать этому процессу, мы заинтересованы, чтобы этот процесс был более масштабным”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство 29 января на заседании одобрило совместное постановление Кабинета министров и Национального банка «О порядке рефинансирования банков в период финансово-экономического кризиса».

Согласно постановлению, НБУ отныне должен согласовывать решение о рефинансировании банков в виде стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банковских учреждений с уполномоченным представителем Кабинета министров. Уполномоченным представителем Кабинета министров в Национальном банке Украины правительство назначило первого вице-премьер-министра А.ТУРЧИНОВА.