На межбанке к 12.00 доллар еще подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,2700, к 12:00 цены выросли 8,2300/8,2900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2220/0,2270, а к 12:00 цены поднялись 0,2250/0,2280. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,4300 (+0,3100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2613/14, а к 12:00 упали 1,2574/75.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2735/10,4390, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3420/10,4315.