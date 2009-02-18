Турчинов: правительство разделяет опасения МВФ

Правительство разделяет опасения Международного валютного фонда в связи с конфликтными ситуациями между ветвями власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя письмо МВФ в связи с отсрочкой выделения второго транша кредита МВФ.

«Руководство МВФ обратило внимание на конфликтные ситуации, на некоторые несогласованные действия в рамках украинской власти. Мы также разделяем эти опасения и эту опасность в условиях такой сложной ситуации», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что в условиях кризиса во всех странах власть и оппозиция объединяют свои усилия.

По словам первого вице-премьера, руководство МВФ поддержало предложение Кабинета министров об уровне утвержденного дефицита бюджета. «Я внимательно читал письмо руководства МВФ, и в этом письме как раз фактически поддержано предложение Кабинета министров и Верховной Рады о сохранении утвержденного дефицита бюджета», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ обратил особое внимание на тот факт, что многие страны в условиях кризиса вынуждены идти на увеличение дефицита бюджета.

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