ЕБРР: Украине необходимо договариваться с МВФ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что Украине необходимо найти общий язык с Международным валютным фондом (МВФ) для продолжения сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на пресс-конференции в среду в Киеве.

При этом он отметил, что в случае если Украина будет сотрудничать с другими международными финансовыми организациями, они, безусловно, будут учитывать наличие или отсутствие договоренности с МВФ.

Кроме этого, Т.МИРОВ подчеркнул, что украинские власти должны консолидировать свои усилия по преодолению последствий экономического кризиса в стране.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.