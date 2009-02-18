Доля участия государства в капитале банков снижена

Правительство сегодня на заседании приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Особенностью этого документа является отказ от позиции, которая изначально была отработана, что участие в капитале банка возможно только путем фактической национализации. Предлагалось, что государство может входить в банк только на основе контроля над 51% акций. Для того чтобы система была гибкой, то есть не предусмотрен сегодня минимальный пакет, в котором может участвовать государство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В тоже время первый вице-премьер подчеркнул, что правительство не ставит своей задачей в ходе рекапитализации выкупать акции у собственников банков. «Мы не ставим цель помочь собственникам банков и облегчить им жизнь в условиях кризиса. Мы ставим задачу, в первую очередь, поддержать банки, а для этого будут дополнительные эмиссионные процедуры и непосредственно дополнительный капитал будет вводиться в то или иное финансовое учреждение», - пояснил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что утвержденным порядком участия государства в увеличении капитализации банков сохранено первоочередное право на выкуп акций для акционеров банка.

«При стабилизации работы банков, безусловно, государство будет продавать те активы, которые оно контролирует и, в первую очередь, безусловно, мы их будем передавать акционерам банка. Я не исключаю, что могут быть предусмотрены дополнительные соглашения», - добавил А.ТУРЧИНОВ.