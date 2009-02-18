Минфин подготовил предложения для переговоров с Россией

Министерство финансов Украины подготовило предложения для начала переговоров с Россией о предоставлении финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас мы по результатам диалога с Российской Федерацией подготовили официальные предложения для начала диалога по привлечению финансовых ресурсов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что до сих пор по вопросу привлечения средств из России Минфин проводил рабочие консультации, и группа, которая их вела, вернулась в Украину из Москвы еще на прошлой неделе.

Отвечая на вопросы журналистов, И.УМАНСКИЙ пояснил, что темы «нулевого варианта», а также Черноморского флота и долгов государства перед Внешэкономбанком РФ не закрыты между Украиной и Россией, и поэтому, так или иначе, они возникают в процессе украинско-российских переговоров. И судя по словам замминистра, в ходе консультаций по вопросу предоставления финпомощи эти темы также были затронуты.

Справка УНИАН. 7 февраля т.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в переговорах на правительственном уровне о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долл. российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий.

В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.