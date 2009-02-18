Для рекапитализации банков в бюджете предусмотрено 44 млрд грн.

В Министерстве финансов Украины отмечают, что для рекапитализации банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

“Сумма, которая предусмотрена в госбюджете, не меняется. На сегодняшний день у нас нет ни возможности, ни предложений ее уточнить ввиду отсутствия конкретных предложений по конкретным банкам, которые должны поступить от Нацбанка как регулятора. В госбюджете на эти цели предусмотрено 44 млрд. грн.”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство на сегодняшнем заседании приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

«Особенностью этого документа является отказ от позиции, которая изначально была отработана, что участие в капитале банка возможно только путем фактической национализации. Предлагалось, что государство может входить в банк только на основе контроля над 51% акций. Для того, чтобы система была гибкой, не предусмотрен сегодня минимальный пакет, в котором может участвовать государство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.