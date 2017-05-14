Гонтарева еще не уволилась - Порошенко

На должность председателя Национального банка Украины в случае увольнения нынешнего главы ведомства Валерии Гонтаревой есть несколько кандидатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Гонтарева не уволилась. Согласно законодательству, уволить председателя Национального банка может Верховная Рада Украины. У меня есть несколько кандидатов, но без обсуждения с Верховной Радой обнародовать их имена будет некорректно", - сказал президент.

По его словам, в Украине достаточно таких кандидатов.

Также Порошенко поблагодарил за работу председателя Нацбанка Гонтареву.

Как сообщал УНИАН, председатель НБУ Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность председателя НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Порошенко о ее назначении после отставки с этой должности Степана Кубива.