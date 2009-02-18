Польский Нацбанк положительно оценивает замену злотого на евро

Национальный банк Польши видит больше позитивных, чем негативных последствий для польской экономики от введения в стране единой европейской валюты, но призывает не спешить с вхождением в валютную еврозону в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует обнародованный на днях рапорт Нацбанка на тему введения в Польше евро, сообщает TVN24.

Среди плюсов введения единой евровалюты, которую сегодня имеют 16 из 27 стран Европейского Союза, эксперты Нацбанка называют отсутствие курсового риска, от которого в последнее время в Польше страдают как простые поляки, так и польские фирмы.

По данным польских медиа, с ноября прошлого года задолженность поляков по ипотечным кредитам, 70% из которых брались в валюте, из-за ослабления злотого выросла примерно на 10 млрд. долларов.

Польские фирмы, которые летом прошлого года активно подписывали контракты по валютным опционам для того, чтобы зафиксировать курс валюты к злотому, который сильно укреплялся, из-за его ослабления с ноября могут потерять даже 15 млрд. долларов.

Введение общей валюты также должно способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций и удешевлению кредитов, что может дать дополнительный импульс для развития польской экономики, рост которой замедлился до 4,8% с 5-6% прогнозируемых в прошлом году.

По оценкам польского Нацбанка, вне единой валютной зоны польская экономика будет развиваться на 0,7% медленнее, чем страны, которые в нее входят.

В то же время эксперты Нацбанка отметили дороговизну адаптации к информационным системам, необходимым для введения евро, и прогнозируемое подорожание главных продуктов питания.

Кроме этого, рискованным является вступление в систему ERM2, которая является неотъемлемым этапом для вхождения в валютную еврозону, поскольку он предусматривает удержание фиксированного курса евро к злотому на протяжении двух лет в пределах +/-15%, для чего Нацбанк будет вынужден использовать свои валютные резервы.

«Это мощная угроза для нашей экономики», - сказал заместитель главы Нацбанка Витольд КОЗИНСКИЙ.

Его поддержал также эксперт консалтинговой компании Deloitte.

«Считаю, что сейчас находиться в ERM2 очень рискованно. Лучше подождать, чем загнать Польшу в экономические проблемы», - сказал партнер этой компании Якуб БОЯНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года поляки разделились на два практически равночисленных лагеря сторонников и противников замены национального злотого на единую европейскую валюту.

В начале этой недели курс злотого по отношению к швейцарскому франку, в котором брали ипотечные кредиты около 80% поляков, вырос до рекордных 3,3 злотого за франк по сравнению с минимальным его курсом 2 злотых летом прошлого года и среднего курса за последние годы 2,20-2,40.

Справка УНИАН. Польское правительство, возглавляемое лидером либеральной «Гражданской платформы» (PO) Дональдом ТУСКОМ, хочет ввести евро уже в 2012 году.

Против выступает самая большая оппозиционная правоцентристская партия «Право и справедливость» (PIS) предыдущего премьера Ярослава КАЧИНЬСКОГО, брат которого Лех КАЧИНЬСКИЙ занимает должность президента Польши.

Введение евро требует внесения изменений в польскую конституцию, что нереально без голосов депутатов из PIS.

PIS прогнозирует ухудшение экономической ситуации в стране в результате вхождения Польши в валютную зону евро и предлагает провести национальный референдум по этому вопросу.

Однако Польша, подписывая соглашение о присоединении к Европейскому Союзу, взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту.

Это соглашение было одобрено на национальном референдуме в канун присоединения Польши к Евросоюзу в мае 2004 года.